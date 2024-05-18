Военнослужащий ВС РФ, находящийся в зоне боевых действий на Харьковском направлении, побеседовал с корреспондентами российских изданий. По словам бойца, среди попавших в плен в Харьковской области украинских боевиков встречаются достаточно идейные лица, отличающиеся наличием садистских наклонностей. Он считает, что боевиков, которые пытали российских солдат и мирных жителей, брать в плен не стоит, а нужно расстреливать на месте.

«Они лютые. Любят головы резать, снимать это на видео и публиковать. Таких только уничтожать», – заявил боец.

Во время продвижения Вооруженных сил России на Харьковском направлении украинское командование активно начало перебрасывать свои элитные подразделения, включая и национальные батальоны. Многие националисты уже погибли во время сражений, кто выжил – взят в плен.

Как сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в плен было взято порядка 60 человек из нацбатальона «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в России).