Бойцы группировки ВС РФ «Восток» взяли в качестве трофея эвакуационную машину FV104 Samaritan британского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Один из военнослужащих назвал машину раритетом. Он пояснил, что всего такой техники Британия выпустила не больше 100 единиц. Несмотря на это, она поставляла их Киеву. Захваченную в качестве трофея машину вполне можно использовать в качестве коллекционного экспоната, она хорошо котируется именно в этом качестве.

Машину эвакуировали в тыл, где был проведен полный ремонт. Сейчас она снова на ходу и станет достойным пополнением коллекции трофеев группировки войск «Восток».

FV104 Samaritan предназначена для транспортировки 6 человек. Машина поступила на вооружении ВС Великобритании еще в 1976 году.