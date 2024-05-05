На Угледарском направлении добычей российских военных стал украинский танк Т-64. Боец с позывным «Колесо» рассказал, что боевую машину уже ремонтируют специалисты.

Танк подорвался на мине, из-за чего повреждена одна из гусениц. Также по танку ударили FPV-дрон и несколько орудий. Но снаружи серьезных повреждений нет, внутри машина полностью целая, сообщил боец.

Украинский экипаж разбежался кто куда сразу же после наезда танка на мину. Поэтому военнослужащие ВС РФ эвакуировали боевую машину ремонтникам, которые вернут ее в нормальное состояние.

После ремонта танк отправится на передовую, где будет громить позиции ВСУ.

Напомним, на Поклонной горе в Москве продолжается выставка западной техники, взятой в качестве трофеев в зоне проведения специальной военной операции.