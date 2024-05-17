В распоряжении российских военных оказалась эстонская роботизированная платформа THeMIS, которую они получили в качестве трофея в ходе одного из боев.

Она представляет собой наземный беспилотник весящий полторы тонны. Длина робота составляет 2,4 метра. Имеется два режима работы – самостоятельный, по заранее вбитым в память координатам, и дистанционный. Во втором случае машиной управляет оператор.

Эстония отправила на Украину первого робота еще в 2022 году. Тогда же Центр анализа стратегий и технологий объявил за него награду в сумму 2 миллиона рублей. Однако первая платформа попала в руки российских военных только сейчас.

Робот может применяться для эвакуации или транспортировки грузов. Также на него можно установить пулемет или пушку и использовать в бою. В качестве силового агрегата разработчики использовали гибридный дизель-электрический двигатель.