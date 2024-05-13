Военнослужащие российской армии из состава танкового батальона захватили польский танк Т-72 Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства URA.RU рассказал командир танкового батальона ВС РФ из Кургана с позывным «Горыныч».

«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72», – рассказал российский военнослужащий.

По его словам, украинский танк ранее стоял на вооружении армии Польши, а впоследствии был передан киевскому режиму в виде военной помощи. На портале также были опубликованы кадры, с моментом буксировки польского танка по минному полю российскими военнослужащими. Операция под самым носом у противника прошла успешно. Теперь польский танк будет восстановлен и поможет в освобождении Донбасса.

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