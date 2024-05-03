Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО взяли уникальный трофей – редкую боевую машину пехоты М7 BFIST. Она построена на основе БМП «Брэдли», однако оснащена секретными американскими технологиями.

Таких машин Киев получил всего четыре. Они снабжены электроникой, которая дает возможность БМП взаимодействовать с артиллерийскими подразделениями и управлять их огнем.

Так, наличие лазерных целеуказателей и дальномеров, а также современная электроника обеспечивают взаимодействие с любыми 155-миллиметровыми САУ.

Теперь это оборудование будет тщательно изучено российскими инженерами. Это позволит разработать новые системы противодействия западному вооружению.

Для ВС США было произведено всего 55 боевых машин пехоты М7 BFIST, поэтому техника еще даже не появилась на мировом рынке.