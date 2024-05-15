Гендиректор «Еврочиллер Рус» Антон Демин рассказал журналистам Business FM как его компании приходилось оплачивать платежи турецким партнерам, чтобы завести в Россию специализированное оборудование для охлаждения на производство. Формально такая продукция является санкционной, поэтому изначально отправить перевод в Турцию было очень сложно. Но в итоге, нашлись способы, которые позволяли сделать необходимые переводы.

Первый способ, по словам предпринимателя, это осуществление переводов через частный турецкий банк. Как отметил Демин, ему кажется, что этот банк был создан специально для осуществления работы с Россией. Платеж через этот банк производится в течение 2х-3х дней посредством российского банка, переводящего рубли в турецкие лиры.