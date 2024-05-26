Ударной группой армейской авиации ВКС России была сорвана попытка проведения ротации украинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции. Такую информацию сообщило Министерство обороны России.

Ударно-разведывательный вертолет Ка-52М «Аллигатор», многоцелевой вертолет Ми-8 и транспортно-боевой вертолет Ми-35 составили ударную группу, сорвавшую планы противника по осуществлении ротации в зоне ответственности группировки войск «Север».

Экипажами боевых вертолетов был нанесен удар авиаракетами С-8. Координаты целей были предоставлены авианаводчиками. По словам командира вертолета Ми-35 Виктора, полет осуществлялся на предельно низкой высоте.

«Выйдя на боевой курс, выполнили стрельбу и отход в безопасную сторону. По прибытию на командном пункте нам подтвердили уничтожение цели», – рассказал командир.

Кроме того, как отметили в оборонном ведомстве, экипажами был осуществлен противоракетный маневр. Для этого был применен бортовой комплекс обороны. После экипажи успешно вернулись на место своего базирования.