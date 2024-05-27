Уехавшая из России 31-летняя Анастасия уже на протяжении 14 лет проживает в Чехии. Россиянка поделилась своим опытом отношений с чехами, в особенности, с мужчинами. Настя отметила, что представители сильного пола из Чехии во многих аспектах сильно отличаются от русских мужчин.

Как рассказала девушка, она уехала из России в Чехию на учебу, когда ей было всего 17 лет. Будучи еще совсем юной и застенчивой она не сразу смогла найти друзей в другой стране. И сразу после переезда ей очень сложно удавался контакт с местными жителями. По словам Насти, за период проживания в Чехии у нее дважды были романтические отношения с чехами.

«Они хорошие ребята, очень открытые, интересные», – описала чешских мужчин Настя, добавив, что многие из них являются очень «любвеобильными».

По словам россиянки, чешские мужчины очень сложно вступают в серьезные отношения, не говоря уже о браке. А все потому, что большинство из них «свободные натуры», поэтому построить с ними крепкие отношения очень проблематично.