Почетный адвокат России Леонид Ольшанский в разговоре с ведущими радиостанции «Говорит Москва» рассказал о наказании, которое может грозить лицам, решившим обрывать кусты сирени, растущие в общественных местах.

Юрист отметил, что для наказания человека, обрывающего кусты сирени, достаточно предоставить видеозапись процесса совершения порчи куста. Требовать предъявить документы могут лишь сотрудники полиции, которые при отказе могут забрать его в отделение для выяснения всех обстоятельств.

«За одну-две веточки сирени, чтобы поставить дома и прекрасный запах распространялся, я думаю, не накажут. А если человек перешел границы и обломал весь куст, вот тогда накажут», — рассказал Ольшанский.

По словам адвоката, россиянам также следует помнить об ответственности за порчу и сбор растений, занесенных в Красную книгу. В списке таких растений входят ландыши. Поэтому если полицейские встретят торговца этими цветами, то могут привлечь к ответственности.