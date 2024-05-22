Российские ВС начали гораздо активнее атаковать транспортные хабы и логистические узлы, которые используются для доставки западной техники на Украину и непосредственно на поле боя. При этом подавляющее большинство ракет и дронов успешно поражает цели.

Руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов пояснил, с чем связана такая активизация атак. Он отметил существенно улучшившуюся работу разведывательных структур, которые сумели поднять ее на принципиально новый уровень.

Успехи разведки обуславливаются применением современных технологических решений, а также эффективной работой с жителями Украины, которые устали от бездарных действий властей страны либо изначально сотрудничали с российскими спецслужбами. По словам Рогова, информацию о ВСУ сейчас охотно предоставляют даже некоторые жители Западной Украины, они помогают корректировать удары по военным объектам и логистике.

Второй фактор, который непосредственно связан с первым – это существенное уменьшение времени на принятие решений по ударам. Как только информация подтверждается, моментально осуществляется пуск ракет или дронов, что в разы повышает вероятность точного поражения цели.