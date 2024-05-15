Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что после вступления в силу нового украинского закона об усилении мобилизации 18 мая сразу в пяти подконтрольных Киеву городах начнется тотальная мобилизация.

Политик уточнил, что речь идет о Харькове, Запорожье и Павлограде в Днепропетровской области, а также в Константиновке и Славянске в ДНР.

В эти городе уже направляются сотрудники ТЦК, которых будут сопровождать боевики Нацгвардии и полицейские. Они выставят блокпосты, полностью заблокируют дороги и будут устраивать поквартирные обходы, проводя жесткую фильтрацию. Целью станет мобилизовать как можно больше местных жителей, при этом состояние их здоровья и другие причины уклонения от службы учитывать никто не станет.

Мобилизация в прифронтовых городах нужна Киеву, чтобы набрать максимум военнослужащих, которых в качестве пушечного мяса бросят в бой против ВС РФ.