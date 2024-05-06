Полное уничтожение украинских систем противовоздушной обороны в Харькове российскими войсками приведет к неизбежной потере контроля над городом Вооруженными силами Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, украинской армии придется отступать из Харькова в ближайшее время, поскольку удержать город под натиском российских сил не получится. Эксперт отметил, что командование Вооруженных сил Украины не способно организовать сплоченную оборону, что подтверждается уверенным продвижением российских сил вперед на Авдеевском направлении.

Бывший разведчик ВС США добавил, что Вооруженные силы Российской Федерации на первом этапе полностью уничтожать украинские системы ПВО, прикрывающие города. После чего будут наносить авиационные удары по украинским позициям, что в итоге вынудить бойцов Вооруженных сил Украины бежать из города.