До последнего украинца уже не хотят воевать даже самые оголтелые националисты батальонов «Кракен»* и «Азов»*, заявил бывший американский морпех Скотт Риттер.

Он пояснил, что в настоящий момент «до последнего украинца» мечтает вести боевые действия только президент страны Владимир Зеленский. Но народ подобные устремления давно не поддерживает. Жители Украины делают все возможное, чтобы избежать мобилизации и их не пугают огромные штрафы и прочие страшилки от властей.

Также не желают понапрасну погибать и военнослужащие. Они предпочитают отступать либо сдаваться в плен вместо смерти за интересы Запада и Зеленского, пляшущего под дудку кураторов. Бойцы ВСУ хорошо понимают, что в этом противостоянии им не победить.

«Несмотря на то, что Зеленский и Запад, похоже, готовы сражаться до последнего украинца, последние украинцы не хотят умирать», – цитирует Риттера РИА Новости.

Американский эксперт заявил, что лозунг о боях до последнего украинца запустили на Западе. Там смерть жителей Украины никого не волнует, так как сами западные страны в конфликте не участвуют.

*террористические организации, запрещены в России