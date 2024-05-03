Бывший американский разведчик С. Риттер считает, что в случае переброски натовских военных на Украину, они проживут трое суток.

В эфире ютуб-канала Dialogue Works Риттер оценил шансы натовских бригад в сражениях с русскими на Украине. По его словам, в боевом конфликте такой «высокой интенсивности» бригада демонстрирует выживаемость в течение максимум трех дней.

Риттер сказал, что хотя НАТО подтягивает войска к российской границе, это вовсе не означает, что страны Альянса готовы вступить в реальные боевые действия. Он добавил, что Соединенные Штаты занимают в этом плане «более выгодное положение», чем страны Евросоюза. Эксперт заметил, что американские военные «рассредоточены» по всему миру, поэтому быстро сформировать «серьезную группировку» Пентагон не сможет.