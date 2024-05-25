Начавшийся в 2019 году эксперимент по легализации доходов частных мастеров и фрилансеров оказался очень эффективным. Бизнес стал активно сотрудничать с самозанятыми, ведь за них не нужно платить страховые взносы, НДФЛ, обеспечивать рабочие места, материалы и оборудование для работы.

Однако сотрудничество с такими исполнителями сопряжено с рядом рисков.

Признание договора с самозанятым трудовым. Сделать это может ФНС по результатам совместной проверки с представителями трудовой инспекции. Если комиссия подтвердит подмену трудовых отношений договором с самозанятым, заказчику грозит штраф: от 10 000 до 20 000 руб. на должностное лицо и от 50 000 до 100 000 руб. на компанию. И это еще не всё. Переквалификация в трудовой договор производится задним числом – с самого начала сотрудничества. Сделать это можно за 3 года, предшествующих проверке. Соответственно, будет произведено доначисление НДФЛ и страховых взносов за весь период с пеней и штрафом за занижение налоговой базы (20% от своевременно не уплаченных сумм, но не менее 40 000 руб.).

Обращение самозанятого в трудовую инспекцию с жалобой. Это может быть связано с тем, что фрилансера, у которого заказали определенную услугу, обязали соблюдать график компании-заказчика, находиться в офисе целый рабочий день, исполнять трудовые обязанности, присущие штатной должности и т.д. По такой жалобе проводится проверка. Если ее доводы подтвердятся, договор переквалифицируют в трудовой со всеми последствиями из предыдущего пункта.

Утрата права на НПД. Статус может приостановить или вообще аннулировать ФНС, кроме того, сняться с учета может и сам самозанятый. При утрате специального налогового статуса заключенный ранее с ним договор автоматически становится договором с обычным физлицом. Это означает, что заказчик самозанятого превращается в налогового агента, который обязан платить налоги и взносы за своего сотрудника, которым теперь считается бывший самозанятый. Об изменении статуса заказчик может не знать, поэтому рекомендуется перед каждым платежом проверять его на сайте ФНС. Если этого не делать, то высок риск доначисления НДФЛ и страховых взносов с пеней и штрафом.

Отказ ФНС учесть расходы на оплату услуг самозанятого. Причиной может стать ошибка в выданном им чеке, оплата за услугу, которую тот не имел права оказывать, или отсутствие акта выполненных работ/услуг.

Невыдача чека или его аннулирование. Самозанятый обязан выдать чек после получения средств от заказчика. Аннулировать его после этого ради снижения налоговой базы нельзя – это карается 20%-ным штрафом от суммы удаленного чека. Для заказчика такое аннулирование чревато необходимостью пересмотра расходов, пояснениями для налоговой по недействительным чекам и штрафом за снижение налоговой базы.

Подробнее о рисках работы с самозанятыми, правильном оформлении документов с ними, условиях их привлечения и контроле ФНС за всеми участниками такого сотрудничества читайте здесь.