Численность украинских военных не увеличилась с начала наступления ВС РФ, рассказала РИА Новости жительница Харьковской области. Она также отметила, что боевики еще несколько месяцев назад готовили окопы и другие фортификации для отхода из региона.

По словам женщины, попросившей не называть ее имя, в дома местных жителей подселяли украинских военных. У нее жило шесть штурмовиков, сейчас осталось трое, остальные уже погибли.

Боевики вели себя далеко не лучшим образом. Они регулярно напивались, дебоширили, часто грозили, что пойдут в наступление на Киев. Воевать они не хотят, да и нечем – их отправляют с автоматами на танки. Кроме того, украинские военные выглядят «как голодранцы», сообщила женщина.