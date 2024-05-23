В украинских городах теперь будут создаваться мощные укрепленные районы. Это часть новой оборонительной стратегии, о которой главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что новая стратегия пока в стадии разработки. Реакция Зеленского на нее пока неизвестна, рассказал портал «Резидент.ua».

Ранее Сырский заявил Зеленскому, что Волчанск в Харьковской области останется под контролем ВСУ как минимум до саммита по так называемой «формуле мира» в Швейцарии. Это мероприятие намечено на 15-16 июня.

Также стало известно, что элитная третья штурмовая бригада ВСУ в очередной раз не захотела выполнять приказы главкома Сырского. Боевики бывшего нацбата «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) отказались передислоцироваться в Харьковскую область.