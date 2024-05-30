Известие о смерти популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк до глубины души потрясло режиссера Вадима Шмелева. О кончине звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно утром 30 мая.

Шмелев заявил, что его шокировала новость о смерти актрисы, так как он надеялся, что она сможет побороть эту страшную болезнь.

«Потерялось что-то очень родное. Все эти годы была надежда, что Анастасия все-таки как-то выкарабкается. Очень тяжело», — поделился режиссер.

Анастасия Заворотнюк снималась в картине Вадима Шмелева «Код апокалипсиса». Актриса воплотила на экране главную женскую роль.

О смерти Анастасии Заворотнюк СМИ узнали из соцсетей ее дочери Аннны. Девушка написала на своей страничке пост-прощание со своей звездной матерью.

«А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной…».

О болезни актрисы стало известно в 2019 году, так как она прекратила работу в театре. В 2020 году источники из окружения артистки рассказали, что у нее была диагностирована тяжела форма опухоли головного мозга – глиобластома. Заворотнюк более пяти лет боролась со страшным заболеванием, но болезнь оказалась сильнее.