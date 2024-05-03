Агентство Reuters никак не может определиться, что делать с заявлением главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о разрешении наносить удары по России британскими ракетами.

Сперва информагентство опубликовало заявление Кэмерона, однако чуть позже появилась информация, что новость отозвана для «пересмотра отдельных деталей» в тексте. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британский министр действительно высказался о «праве Украины бить по территории РФ», но «включил заднюю», когда в Сети разразился скандал из-за его слов.

Уже после полуночи в пятницу, 3 мая, новость вновь появилась на сайте агентства Рейтер. При этом никаких изменений в нее не вносили, заявление Кэмерона осталось таким же, как и в первой редакции.

Напомним, Лондон активно поддерживает Украину и снабжает ее оружием. В том числе, и крылатыми ракетами. Кроме того, Великобритания принимала непосредственное участие в разработке плана контрнаступления ВСУ, которое с треском провалилось в 2023 году.