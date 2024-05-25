Запад вряд ли принимает участие в нападениях ВСУ на объекты на территории России. Их организовывает Украина, рассказал порталу News.ru бывший разведчик и писатель Михаил Любимов.

«Я думаю, этим занимаются украинцы. Я никогда не слышал, чтобы английская или американская разведка устраивала у нас взрывы. Но об этом лучше спросить компетентные органы», — пояснил он.

По словам бывшего разведчика, возможности западных спецслужб часто переоцениваются. Однако на деле они умеют лишь делать себе хорошую рекламу. Все остальное под большим сомнением.

Также Любимов заметил, что именно переоценка работы британских, к примеру, спецслужб, привела к появлению целой серии книг и фильмов об «агенте 007» Джеймсе Бонде.