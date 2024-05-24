В зоне проведения СВО расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» разгромил скопление живой силы и бронетехники ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало видеозапись, на кадрах которой ОТРК «Искандер» осуществляет запуск ракеты и по командному пункту подразделения противника. На ней видно, как комплекс выезжает на огневую позицию и наносит сокрушительный удар.

«Основными целями являются командные пункты и узлы связи, как наземные, так и подземные. Скопления войск и техники, также системы ПРО и ПВО противника и авиация на аэродромах», – рассказал о задачах расчета командир батареи с позывным «Дон».

Он добавил, что подразделения дежурят круглосуточно, ожидая информации о целях. После ее получения в течение 5 минут осуществляется развертывание ОТРК и по врагу летит ракета.