Колонна ВСУ успешно уничтожена ударами, наносимыми расчетам реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад», сообщило Минобороны России.

Регулярные перемещения бронетехники, грузовиков с боеприпасами и личного состава противника с воздуха обнаружил разведывательный беспилотный аппарат. Операторы БПЛА передали координаты цели, а также осуществляли корректировку огня. Также они зафиксировали успешное поражение вражеской колонны.

В сообщении военного ведомства говорится, что цель была уничтожена с дистанции в 30 километров на одном из стратегических важных направлений линии фронта.

Ранее стало известно об освобождении российскими ВС населенного пункта Берестовое в Харьковской области. Также 26 мая были разбиты подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ под Стельмаховкой в ЛНР. В результате Киев потерял более 285 военнослужащих.