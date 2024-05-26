Ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS больше не считаются сложной целью для подразделений «Бук-М1». Об этом рассказал командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Артист».

«Только что вернулись с боевой работы. Расчетом был поражен реактивный снаряд “Химарс”. Данная цель уже не считается сложной, уже сбивали ее, приноровились к ней, уже не сложно ее поразить», – пояснил военнослужащий.

Зенитно-ракетные комплексы «Бук-1М» обладают уникальными характеристиками, они могут обнаруживать и брать на сопровождение сразу несколько воздушных целей. Также они сбивают ракеты HIMARS и другие используемые противником боезаряды с высокой точностью.

Подобные параметры ЗРК превратили его в объект охоты украинских боевиков. Но российские военные отлично знают это и поэтому не задерживаются долго на одной позиции, моментально перебираясь на другое место после уничтожения воздушных целей.