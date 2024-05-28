Представители стран-участниц НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют, призывая дать разрешение Киеву наносить удары по территории России западным оружием. Об этом во время пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Ну так вот эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны отдавать себе отчет, с чем они играют», – сказал Путин.

По его словам, данные заявления являются «серьезными вещами», за которыми Кремль наблюдает очень внимательно. При этом российский президент напомнил европейским странам, что большая часть стран-участниц военного блока НАТО представляют собой государства с «небольшой, но очень плотно населенной территорией».

Владимир Путин призвал лидеров европейских стран не забывать о данном факте прежде, чем призывать публично к разрешению нанесения ударов по России западными системами вооружения.