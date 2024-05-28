Основные события в зоне специальной военной операции в настоящий момент разворачиваются преимущественно в Харьковской области. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам официального визита в Узбекистан. Выступление президента Российской Федерации было опубликовано в Телеграм-канале “Кремль. Новости”.

«Эти представители стран НАТО. … Они же это сделали своими руками. Пусть тогда пожинают плоды своего творчества», – прокомментировал события в Харьковской области президент Российской Федерации.

По его словам, наступление российской армии в приграничных районах Харьковской области были спровоцированы действиями западных стран. Российская сторона еще полгода назад заявила о необходимости создания санитарной зоны в случае продолжения обстрелов гражданского населения Белгородской области.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации в настоящий момент занимаются созданием буферной зоны в Харьковской области, чтобы обезопасить мирное население Белгорода и приграничных населенных пунктов от регулярных обстрелов со стороны ВСУ.