Проживающий в поселке Дубовое Белгородской области студент из Зимбабве рассказал корреспонденту “Известий” об ударе ВСУ по жилому дому. По словам Блессинга, он живет неподалеку от дома, пострадавшего от прилета. Молодой человек один из первых появился на месте происшествия. Он вызвал скорую и пожарную бригаду.

«Когда я посмотрел в окно, то увидел дым и решил пойти посмотреть, что происходит. Пришёл и увидел человека, который вылезал из-под завалов», – рассказал студент.

По словам молодого человека, мужчина, выбравшийся из-под завала, сообщил, что был один. К счастью, больше пострадавших нет.

Напомним, вечером 25 мая в поселке Дубовое произошло возгорание таунхауса из-за удара, осуществленного украинскими боевиками. Огонь перебросился на соседние дома. Прибывшие на место пожарные быстро устранили очаги возгорания. Один из таунхаусов сгорел полностью, а соседние получили повреждение крыши и верхних этажей. Кроме того, прямое попадание снаряда ВСУ было по гаражному кооперативу, расположенному неподалеку. Там тоже возник пожар.