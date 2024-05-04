В американских университетах продолжаются массовые антиизраильские протесты студентов, которые в последнее время переросли в жесткие столкновения с представителями правопорядка. Разгон пропалестинских студенческих митингов Белым домом может лишить победы Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США.

В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) на разбивших палаточный лагерь пропалестинских студентов напала толпа неизвестных лиц, выкрикивавших произраильские лозунги. При этом ни служба безопасности университета, ни полицейские никак не реагировали на потасовку. В итоге 25 студентов было госпитализировано. Полиция отказалась комментировать свое бездействие, а также не арестовала ни одного из нападавших на студентов.

Всего пропалестинские митинги студентов прошли в более чем 30 американских вузах, расположенных по всей территории США. При этом поддержка Израиля со стороны действующей администрации президента США Джо Байдена уже расколола демократическую партию изнутри. В партии нет единого мнения о ситуации в Секторе Газа.