Известный исполнитель Прохор Шаляпин высказал свое мнение о коллегах по цеху в беседе с журналистами издания News.ru. Экс-фабрикант рассказал, что многие звезды отечественной эстрады занимаются творчеством лишь ради финансовой выгоды, а своих преданных фанатов относятся потребительски.

«Я практически всех ненавижу наших артистов… Кривые все, косые, злые, душа скукоженная… и людей они ненавидят, и все равно ходят зарабатывать деньги», – сказал Прохор Шаляпин.

Шаляпин отметил, что многие позволяют себе различного рода вольности в отношении своих зрителей, слушателей и поклонников. Артист не стал называть конкретные имена, однако в качестве примера можно привести поведение Григория Лепса. Не так давно, артист во время концерта выбил из рук зрительницы телефон, потому что она его слишком близко снимала.

В свое оправдание Лепс заявил, что несколько раз предупреждал зрительницу и просил ее прекратить снимать. Однако женщина проигнорировала его просьбу. Вот певец и выбил телефон из рук навязчивой поклонницы.