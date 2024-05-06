Певец Прохор Шаляпин призвал россиян забыть о «наглой тетке» Алле Пугачевой. По его словам, ее комментарии к проекту «Голос» — это только пиар, попытка в очередной раз привлечь внимание к себе.

Исполнитель обратил внимание, что Пугачева называла своими фаворитами Анастасию Садковскую и Георгия Русских, которые проиграли в финале, и ни слова не сказала о победителе. Она пытается привлечь на свою сторону молодежь, однако разгадать ее попытки пропиариться несложно.

По словам Шаляпина, Пугачева окончательно утратила свое влияние и на эстраду, и на российского зрителя. Поэтому лучше всего просто забыть о ней и «сменить пластинку».

Также певец отметил, что ему омерзительно читать публикации о Пугачевой, по-прежнему появляющиеся в СМИ. По его мнению, уже наступила «следующая страница истории».