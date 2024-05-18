Известный российский музыкант и продюсер Максим Фадеев заявил о перезапуске женского музыкального коллектива Serebro. В своем Телеграм-канале Фадеев опубликовал снимок с новыми участницами группы.

Правда, личности девушек до сих пор держатся в секрете. Кроме того, лица новых солисток продюсер решил не показывать. На снимке, опубликованном Фадеевым, три девушки стоят к продюсеру лицом, а к камере спиной. На втором плане снимка присутствует сам Макс Фадеев.

«Перезапускаем группу Serebro. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», – сообщил продюсер.

В марте текущего года Макс Фадеев сообщил своим подписчикам о планах возрождения группы Serebro. Он отметил, что собирает новый состав, и уже определены кандидатуры двух девушек. А вот третью солистку еще не нашли.

Напомним, группа Serebro была создана Максом Фадеевым в 2006 году. В первый состав вошли три участницы: Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В 2007 году женский коллектив представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Группа Serebro со своей композицией «Song #1» заняла третье место.