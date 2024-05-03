Певец Леонид Агутин стал гораздо реже давать концерты, так как возраст уже не позволяет ему выдерживать «бешеный гастрольный график», считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

Он высказал мнение, что Агутин решил перейти на сокращенный график выступлений, но при этом он может давать концерты на корпоративных мероприятиях, а также петь вместе с женой, Анжеликой Варум. При этом Бабичев отметил, что корпоративы более выгодны исполнителю, так как приносят больший доход.

В тень Агутин точно не ушел, он продолжает выступать и зарабатывать. Просто делает это максимально комфортно для себя. Бабичев также вспомнил альбом Агутина «LA VIDA COSMOPOLITA», который номинировался на премию «Грэмми» и назвал певца «невероятным перфекционистом».