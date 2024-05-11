Герцог Сассекский, принц Гарри недавно прибыл на Родину. Он был замечен без сопровождения своей супруги Меган Маркл и детей. Но известно, что герцогиня Сассекская также прилетела в Лондон, но она осталась ожидать супруга в Windsor Suite (VIP-терминале).

Принц приехал в Лондон, чтобы принять участие в праздновании 10-летней годовщины «Игр непобежденных». Приезд члена королевской семьи собрал множество представителей масс-медиа. Один из журналистов решил поинтересоваться у Гарри, счастлив ли он, что вновь находится на родной земле.

На этот вопрос принц ответил вежливо, но неоднозначно: «Рад вас видеть!».

Еще до приезда герцога Сассекского поклонники надеялись, что этот визит поможет Гарри воссоединиться со своей семьей. Однако на проекте, созданным принцем, ни король Карл III, ни принц Уильям не появились. Присутствовали лишь родственники покойной принцессы Дианы, ее сестра Леди Джейн Феллоуз и брат Чарльз Спенсер, приходящиеся Гарри тетей и дядей.