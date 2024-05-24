Российский актер Павел Прилучный опубликовал снимок с выпускного своего старшего сына Тимофея, рожденного в браке с Агатой Муцениеце. Фото своего наследника вместе с одноклассниками Павел опубликовал на своей страничке в социальной сети.

«Окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается всё самое интересное», – написал Прилучный, пожелав сыну не останавливаться на достигнутом, учиться и радоваться жизни.

На выпускном Тимофей получил медаль, книгу и фотографию в рамке со своими одноклассниками и учителями.

Бывшая жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце также поздравила своего сына с выпускным. Она опубликовала на своей страничке видеоролики с Тимофеем. При этом, кадры с Прилучным выкладывать не стала.

«Сегодня у моего котика выпускной. Еще один год пролетел. Такой большой мальчик! Мамина защита и опора», — написала Муцениеце.

Ранее сообщалось, что Прилучный подал в суд на бывшую супругу. Отмечается, что иск связан с осуществлением прав несовершеннолетними детьми. Судебное заседание должно пройти 3 июня.