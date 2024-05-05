Бог является союзником Киева, поскольку носит на своем плече шеврон с национальным флагом Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к народу по поводу празднования Пасхи.

«И мы верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», – заявил президент Украины, выступая на фоне храма Святой Софии в Киеве.

По словам Зеленского, Российская Федерация превратилась для Украины в бывшего соседа, который своими действиями «отдалился от украинской стороны на века».

Напомним, что 4-го мая МВД России объявило в розыск главкома сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка, экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Высокопоставленные военные и политические лидеры Украины были объявлены в розыск по уголовным статьям. Однако точные статьи, по которым разыскивают украинских граждан пока неизвестны.