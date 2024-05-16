Румыния намерена продолжать поддерживать устремления Молдавии на пути к вступлению в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку. При этом он снова повторил, что молдаван и молдавского языка не существует.

«Молдаван нет, молдавский язык не существует, это румынский язык и все это румыны», – заявил глава правительства.

Такое же заявление Чолаку делал и в марте текущего года. Он также заявил, что полностью поддерживает идет объединения Румынии и Молдавии в одно государство. Тогда оппозиционные силы потребовали от главы МИД Михая Попшоя выступить против антимолдавских высказываний румынских политиков. Но партия власти проигнорировала эти требования.