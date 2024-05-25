В Индии завершаться выборы уже в первых числах июня. Лидирующую позицию по-прежнему занимает партия Нарендры Моди. И если победа будет одержана, то у 73-летнего премьера останется на своем посту уже на третий срок.

Нарендра Моди считает себя божьим избранником. По его словам, именно Бог желает, чтобы он был главой индийского правительства. Такое заявление премьер-министр сделал во время интервью для канала NDTV.

«Некоторые могут назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа будет единой», – заявил Моди.

По словам индийского премьера, именно Бог ведет его жизнь и работу, но «не раскрывает своих карт, просто продолжает заставлять меня что-то делать».

Напомним, парламентские выборы в Индии проводятся в несколько этапов. Избирательный процесс начался еще в апреле, а завершится в июне текущего года. Победу предвещают правящей националистической партии «Бхаратия джаната парти» (БДП), возглавляемой 73-летним Нарендрой Моди.