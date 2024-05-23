Грузии не нужна «украинизация» страны. Также власти не намерены допускать «майдан» и открывать «второй фронт» против России, на чем настаивают Соединенные Штаты и Европа, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут “майдан”, мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий», – заявил глава правительства Грузии.

Он отметил, что отдельные неправительственные организации пытались дважды устроить в стране революцию. Поэтому властям необходима максимальная прозрачность финансирования этих подстрекателей. Грузии не нужен майдан и такие его последствия, как на Украине.

Также премьер прокомментировал рекомендации Венецианской комиссии не принимать закон об иноагентах, который и стал главной причиной митингов и акций протеста в Тбилиси.

По словам Кобахидзе, этот закон направлен на решение главной задачи – обеспечения национальной безопасности и защиты суверенитета Грузии. Поэтому Венецианская комиссия со своими рекомендациями просто отказалась от профессионального достоинства, которое ранее выделяло этот орган и делало его по настоящему независимым.