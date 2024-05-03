Мэрия Парижа сообщила на своих страничках в социальных сетях о том, что в эстафете олимпийского огня впервые в истории примет участие трансвестит. Дрэг-квин под псевдонимом Minima Geste пронесет олимпийский факел на 25 сантиметровых шпильках. Данную новость прокомментировала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

«Семья, спорт, культура… Для чего глумиться и коверкать, извращая истинный смысл этих понятий? Ответ прост. Творчество – дар божий. Зло не умеет творить, оно только разрушает или портит, подменяя понятия», – написала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, современным лидерам западного мира нравится все портить своим пороком. Мария Захарова призвала западные страны придумать собственные традиции и ценности, а не издеваться над тем, чтобы «было придумано задолго до них».

Граждане Франции также негативно восприняли данную новость, выразив свое возмущение в комментариях под опубликованным постом парижской мэрии. Пользователь с ником Spes78038010 написал, что читая данную новость весь мир просто смеется над Францией.