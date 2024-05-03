Дагестанский прапорщик Фархад Худайнатов указом президента России награжден Золотой Звездой Героя. Об этом пишет глава Дагестана С. Меликов.

В авторском тг-канале Меликов рассказал, что в сентябре прошлого года группа прапорщика Худайнатова попала под огонь врага на Запорожье. В течение трех часов прапорщик через минные поля вытаскивал раненых сослуживцев.

Когда доставил всех в безопасное место, вернулся на опорник и продолжил корректировать ответный огонь. В ходе выполнения боевых задач прапорщик получил ранение, но для себя эвакуацию запросил слишком поздно. Хирургам не удалось спасти его. Герой умер на операционном столе.

Меликов пишет, что Дагестан гордиться своим достойным сыном Фархадом Худайнатовым. Он стал одиннадцатым дагестанцем, награжденным с начала СВО Золотой Звездой Героя России.