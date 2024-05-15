13 мая пранкеры Лексус и Вован показали ролик с Андреем Макаревичем (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), в котором тот продолжил нацистский лозунг Украины, а также признался в поддержке ВСУ.

После выхода видео музыкант заявил, что пранкеры давно его записали и «полгода монтировали», якобы полностью исказив его высказывания. Лексус (Алексей Столяров) ответил на эти обвинения.

Он пояснил, что на самом деле ролик был записан в начале этого года, но выложить его не получалось, так как были и другие видео с более значимыми персонами.

«Макаревич заявил, что мы исказили его видео и монтировали ролик полгода. Мы знали, что человек не с особо приятными личными качествами, он доказал, что ещё и дурак. На записи видно, что его слова сложно вырвать из контекста. То, что он мудак, раньше знало ограниченное количество людей, а теперь знают все», – рассказал пранкер.

Также он отметил, что никаких специальных средств для интервью не использовалось, только ноутбук и микрофон.

Лексус также отметил, что некоторые пользователи Сети в комментариях пишут, что Макаревич с его музыкальным слухом должен был понять, что с ним говорит не Зеленский. Однако и другие музыканты «велись» на этот розыгрыш, поэтому лидер «Машины времени» попался в ту же ловушку, что и они.