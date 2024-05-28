Издание RT опубликовало видеозапись боевой работы российских бойцов на Купянском направлении. На кадрах можно пронаблюдать за выполнения боевого задания огнеметчиков первой танковой армии. Точным попаданием они уничтожили опорный пункт противника и склад с боеприпасами.

На видео запечатлена боевая работа российских бойцов в ночное время. Но огнеметчики также наносят удары по противнику и днем, несмотря на летающие в небе украинские FPV-дроны. Как рассказал командир экипажа ТОС-1А «Солнцепек» является для противника желанной целью, так как она приводит к серьезным потерям ВСУ в живой силе и технике.

«Эта машина является одной из приоритетных целей, потому что наносит достаточно серьёзный ущерб противнику»,- рассказал боец.

На свои позиции экипаж ТОС-1А выдвигается вместе с группой прикрытия на БМП-3,оснащенной средствами радиоэлектронной борьбы. После поражения цели, военнослужащие быстро меняют позиции.