Операторы разведывательных дронов группировки войск «Север» обнаружили месторасположение вражеской самоходной артиллерийской установки на Харьковском направлении. Как выяснилось, ею являлась артиллерийская установка Paladin американского производства, предоставленная Вашингтоном украинским боевикам.
Оператор БПЛА вычислил координаты местонахождения вражеского объекта. Затем к работе приступили артиллерийские расчеты. Точным попаданием снаряда вражеская САУ Paladin была уничтожена. Видеозапись уничтожения объекта ВСУ было опубликовано в Телеграм-канале «Северный ветер».
Ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры процесса уничтожения опорных пунктов ВСУ российскими бойцами. Соответствующий удар произвели бойцы группировки войск «Запад». По цели противника точным попаданием отработали расчеты гаубиц Д-30.