Телеграм-канал Shot сообщил о подробностях лечения недавно скончавшейся в результате продолжительной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Как отмечают авторы ТГ, 53-летняя артистка проходила лечение в одной из частных клиник Подмосковья. Но врачи осуществляли лечение на бесплатной основе, так как очень уважали и любили знаменитую актрису.

Медицинский работник из этой клиники рассказала журналистам, что актриса перенесла две операции. Также для нее была изготовлена индивидуальная вакцина экспериментального метода лечения. Она создавалась на основе раковых клеток, взятых у Заворотнюк, и должна была помочь организму запустить иммунную систему для борьбы с опухолью.

Однако болезнь все равно оказалась сильнее. В последние две недели своей жизни актриса испытывала невыносимые муки. Поэтому близкие приняли решение поместить ее в хоспис, где медперсонал мог ей давать обезболивающие препараты наркотического действия. Только таким образом можно было облегчить состояние умирающей артистки.

Анастасия Заворотнюк скончалась вечером 29 мая буквально на руках у своего мужа Петра Чернышева. У нее осталась пятилетняя дочь Мила и двое взрослых детей – Анна и Майкл.