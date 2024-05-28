ВС России в зоне боевых действий применили против противника реактивный бомбомет РБУ-6000. Данное вооружение ранее использовалось на военных кораблях ВМФ РФ. Точным ударом позиции противника были уничтожены. Соответствующий видеоролик разместили авторы Телеграм-канала «Осведомитель».

На видеозаписи можно рассмотреть, как российские бойцы используют в зоне СВО реактивно-бомбометную систему. Для удобства перемещения она установлена на шасси автомобиля «Урал». Военнослужащие осуществили запуск четырех бомб, массой 112-113 килограммов по позициям украинских боевиков. Отмечается, что боеприпасы разгоняются до скорости 300метров в секунду до того, как поразить заданную цель. Максимальная дальность стрельбы бомбомета РБУ-6000 составляет более 6 километров.

РБУ-6000 были разработаны для уничтожения подводных лодок и торпед и устанавливались на российских военных кораблях. Но российские бойцы смогли приспособить данное вооружение для сухопутных целей. Двенадцатиствольные системы устанавливают, как автомобили, так и на бронетехнику.