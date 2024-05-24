ВС РФ нанесли удар по железнодорожному составу под Харьковской области. Данным поездом перевозилась военная техника ВСУ, поэтому российскими силами и был нанесен удар. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале компании «Украинские железные дороги».

«В результате обстрела повреждения получили железнодорожные пути, строения, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда», – сообщили в пресс-службе украинской компании.

В результате удара российскими силами были повреждены железнодорожные пути на станции Люботин Харьковской области. Также повреждения получили несколько зданий вокзала, вагон электропоезда и нерабочие грузовые вагоны. Согласно информации украинских интернет-ресурсов, пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, удар по железнодорожному составу, груженному украинской военной техникой, произошел 23 мая в Харьковской области. 10 единиц украинских танков были уничтожены.