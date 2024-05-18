В ходе боевых действий в северо-западной части Волчанска Харьковской области боевики специального подразделения «Тимур» украинского Главного управления разведки были вынуждены отступать.

Жесткие кадры бегства противника из города показал портал «Военный осведомитель».

На записи, сделанной с разведывательного беспилотного аппарата, видно, как боевики стремительно покидают улицы Волчанска. Они пытаются на ходу отстреливаться от российских военных, следующих за ними по пятам.

Кроме того, боевики подразделения ГУР эвакуируют своего сослуживца, получившего, по всей видимости, серьезное ранение.

Ранее сообщалось, что в Харьковскую область были переброшены подразделения личного спецназа главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Однако часть их уже ликвидирована в боях.