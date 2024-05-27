В Сети появились кадры бегства бойцов ВСУ из населенного пункта Нейталово Донецкой Народной Республики. Видеозапись была опубликована авторами Телеграм-канала «Работайте, братья!».

Отмечается, что в Нетайлово пребывали украинские бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Несмотря на команду руководства оставаться на своих позициях и держать оборону, они решили спасаться бегством.

«Бежали так быстро, что оставили на позициях автоматы, гранаты, мины и все остальное, что мешало уходить вглубь», – сообщили авторы ТГ.

Соответствующие кадры были сделаны российским разведывательным беспилотником. На видео можно рассмотреть, как военнослужащие ВСУ в ночное время бегут вдоль лесополосы, чтобы укрыться от ударов российской артиллерии.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль ВС России населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Нетайлово в Донецкой Народной Республике.