Украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица опубликовал в социальной сети пост с прозрачным намеком на скорый удар по Крымскому мосту, передает РИА Новости.

В соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) он выложил перечень «шести видов мостов» по состоянию на 2024 год. Среди них оказались вантовые, арочные, связанные арочные, подвесные и консольные сооружения. Отдельной категорией оказались «Керченские мосты».

По каждому из видов Кислица не поленился подобрать соответствующее изображение. Однако в категории «Керченские мосты» представлена пустая картинка. Что и является намеком на то, что Киев планирует уничтожить Крымский мост.

Ранее подобный намек разместил в той же социальной сети посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Он опубликовал коллаж с Крымским мостом и ракетой, а также написал, что у желающих сфотографироваться у сооружения еще есть время на это.