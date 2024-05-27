В случае организации переговоров о мире между Россией и Украиной должны быть в обязательном порядке учтены условия РФ в области безопасности, заявил посол в Швейцарии Сергей Гармонин.

В интервью агентству ТАСС он отметил, что первым делом Киев должен снять законодательный запрет на проведение переговоров с Москвой, так как в противном случае он сможет в любое время отказаться от взятых на себя обязательств. Кроме того, одной из главных тем должны быть условия РФ в сфере безопасности.

Если Запад надеется, что переговоры между РФ и Украиной станут новой попыткой навязать Москве мечты киевского режима, не имеющие ничего общего с реальной действительностью, то у него ничего не выйдет. Такие мероприятия, как конференция в Бюргенштоке по так называемой «формуле мира» Зеленского, Россию не привлекают.

«Россия “просто не станет участвовать в мероприятиях, где продвигается так называемая “формула мира” Владимира Зеленского или иные схожие “планы”, представляющие собой ультиматум в адрес России», – заявил посол.

Также он назвал в качестве еще одного условия соответствие переговоров тем реалиям, которые сейчас сложились на земле. Западу и Киеву пора понять, что выход на границы 1991 года невозможен. Любые попытки продвигать это требование будут лишь затягиванием тлеющего конфликта и приведут к ухудшению переговорных позиций Украины.